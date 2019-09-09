В общежитии медресе в Чуйской области произошел пожар

В общежитии медресе в Панфиловском районе Чуйской области произошел пожар, жертв и пострадавших нет. Сгорело более двух тысяч квадратных метров кровли здания. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

По его данным, около 200 воспитанников медресе были эвакуированы. Тушение пожара длилось больше трех часов.

На место возгорания выезжала и милиция. Как сообщает ГУВД, факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Панфиловского района, начато досудебное производство по статье 261 (нарушение правил пожарной безопасности) УК КР. Назначены судебно-пожарные экспертизы.