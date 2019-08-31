10:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Водитель сбил двухлетнюю девочку и скрылся. Его задержали

В селе Сокулук водитель за рулем микроавтобуса сбил девочку 2017 года рождения и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, ДТП произошло вчера примерно в 12.30. Ребенок получил ушибы, ее доставили в территориальную больницу.

Как отмечается, по видеокамерам, установленным недалеко от места происшествия, инспекторы по розыску ОБДД выяснили, что наезд совершил водитель на белом микроавтобусе «Форд Транзит». Он был задержан и доставлен в следственный отдел ОВД Сокулукского района. Им оказался В.М., 1993 года рождения, житель села Сокулук.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, автомашина поставлена штраф стоянку.
Ссылка:
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Американская гонщица погибла, пытаясь установить новый рекорд скорости
В центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет
На трассе Алматы — Бишкек произошло ДТП, в котором погиб кыргызстанец
Момент ДТП с сыном Садыра Жапарова попал на видео
Футбольная команда из Кыргызстана попала в ДТП. Один спортсмен погиб
Милиция ищет виновника ДТП на автодороге Бишкек — Ош, в котором погибла семья
Задняя балка оторвалась на машине после наезда на люк в Бишкеке
На Иссык-Куле пассажирский автобус съехал в кювет
ДТП с участием маршрутки произошло в Бишкеке
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: экспертиза еще не закончена
Популярные новости
Подозреваемого в&nbsp;двойном убийстве задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Бишкеке
В&nbsp;центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет В центре Бишкека произошло серьезное ДТП. Пострадавших нет
Чурки, вам тут не&nbsp;место. Кыргызстанцы пострадали в&nbsp;драке в&nbsp;&laquo;Шереметьеве&raquo; Чурки, вам тут не место. Кыргызстанцы пострадали в драке в «Шереметьеве»
Подозреваемого в&nbsp;изнасиловании задержали в&nbsp;Чуйской области Подозреваемого в изнасиловании задержали в Чуйской области
Бизнес
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило детей-сирот Аламединского района с&nbsp;Днем знаний ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний
Рассрочка или кредит на&nbsp;сотовые телефоны от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; за&nbsp;полчаса в&nbsp;MegaStore Рассрочка или кредит на сотовые телефоны от «Бакай Банка» за полчаса в MegaStore