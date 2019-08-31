Водитель сбил двухлетнюю девочку и скрылся. Его задержали

В селе Сокулук водитель за рулем микроавтобуса сбил девочку 2017 года рождения и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, ДТП произошло вчера примерно в 12.30. Ребенок получил ушибы, ее доставили в территориальную больницу.

Как отмечается, по видеокамерам, установленным недалеко от места происшествия, инспекторы по розыску ОБДД выяснили, что наезд совершил водитель на белом микроавтобусе «Форд Транзит». Он был задержан и доставлен в следственный отдел ОВД Сокулукского района. Им оказался В.М., 1993 года рождения, житель села Сокулук.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, автомашина поставлена штраф стоянку.