Американская гонщица погибла, пытаясь установить новый рекорд скорости

Американская гонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, пытаясь установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин. Об этом сообщил ТАСС.

По его данным, 39-летняя гонщица, которая часто появлялась на телевидении в качестве ведущей и гостя различных передач, разбилась в пустыне Алворда в штате Орегон.

Джесси Комбс пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном четырехколесном автомобиле.

В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался 48 лет, разогнавшись до 632 километров в час. В 2016-м гонщица установила новый рекорд — 769 километров в час. Во вторник она планировала развить скорость до 996 километров в час.

В заявлении семьи отмечено, что Джесси Комбс пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный в 1976 году каскадершей и гонщицей Китти О’Нил. Тогда ей удалось развить на трехколесном реактивном автомобиле скорость 843 километра в час.

Причина аварии пока не установлена.