Американская гонщица погибла, пытаясь установить новый рекорд скорости

Американская гонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, пытаясь установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин. Об этом сообщил ТАСС.
По его данным, 39-летняя гонщица, которая часто появлялась на телевидении в качестве ведущей и гостя различных передач, разбилась в пустыне Алворда в штате Орегон.
Джесси Комбс пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном четырехколесном автомобиле.
В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался 48 лет, разогнавшись до
В заявлении семьи отмечено, что Джесси Комбс пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный в 1976 году каскадершей и гонщицей Китти О’Нил. Тогда ей удалось развить на трехколесном реактивном автомобиле скорость
Причина аварии пока не установлена.