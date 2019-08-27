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Происшествия

На трассе Алматы — Бишкек произошло ДТП, в котором погиб кыргызстанец

На трассе Алматы — Бишкек 25 августа произошло ДТП, в результате которого погиб кыргызстанец. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, на 132-м километре автотрассы столкнулись «Тойота Ист» и «Тойота Камри». С различными травмами в Жамбылскую районную больницу в селе Узынагаш госпитализированы граждане Кыргызстана — В.А., 1992 года рождения, и В.И., 2001 года рождения.

Вечером 26 августа в больнице находившийся в крайне тяжелом состоянии В.А. скончался.

Генеральное консульство Кыргызстана в городе Алматы оказывает необходимую консульско-правовую помощь родственникам пострадавших и с департаментом полиции Алматинской области прорабатывает вопросы, связанные с отправкой тела погибшего на родину.

По факту ДТП правоохранительные органы Казахстана проводят следственные мероприятия.
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