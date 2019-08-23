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Происшествия

Стали известны предварительные причины последних пожаров в Бишкеке

По произошедшим пожарам в Бишкеке начали досудебное производство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 21 августа поступило сообщение, что горит складское помещение на улице Интергельпо. На место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. По предварительным данным, в проводах, расположенных на потолке складов, произошло замыкание и сразу возникло возгорание.

22 августа поступило сообщение, что на Бишкекском машиностроительном заводе, расположенном на улице Ч.Валиханова, возник пожар.

На место выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района. В результате сгорело четырехэтажное здание ОАО «БМЗ» — около 2,1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за электрического замыкания.

Данные факты зарегистрированы в ЕРПП УВД Ленинского и Октябрьского районов Бишкека и начаты досудебные производства по статье 261 (нарушение правил пожарной безопасности) УК КР.
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