Крупный пожар на складе бытовой техники в Бишкеке локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на пересечении улиц Московской и Интергельпо на складе. Вызов поступил в 11:23.













К тушению пожара привлекли восемь пожарных расчетов, две автовышки, четыре водовоза. На месте работали 140 сотрудников милиции, два экипажа ГУОБДД, пять спасателей, две бригады скорой помощи. Госпитализированы два пострадавших.

«В 15.04 пожар локализовали, ведется полное тушение огня. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 2,8 тысячи квадратных метров», — отметили в МЧС.