Омурбек Бабанов вышел с допроса

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова допрашивали в ГСБЭП пять часов. Он только что вышел.

Отметим, политик приглашен в качестве свидетеля по делу банка «Кыргызстан». Известно, что акционеры банка обвинили Бабанова в рейдерском захвате. Однако он заявил, что готов доказать — активы финансового учреждения он получил честно.

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Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе, по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Дело приостановлено.