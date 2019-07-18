В Санкт-Петербурге нашли тело. Его опознали родственники из Кыргызстана

В Санкт-Петербурге в салоне бесхозной автомашины Hyundai Elantra обнаружено тело кыргызстанца. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что на теле мужчины не обнаружены признаки насильственной смерти. Причина устанавливается.

«Примерно через десять дней при содействии представительства МВД Кыргызстана в России нашлись родственники мужчины. Они опознали его как 33-летнего Т.И. Умерший был уроженцем Кара-Куля (Джалал-Абадская область). Он зарабатывал на стройках, около месяца назад перестал выходить на связь. Родственники получили все необходимые документы, тело отправлено на родину», — отметили в ведомстве.