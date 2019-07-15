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Происшествия

Контрабанда товаров. Выявлены нарушения при ввозе битума, леса, трансформаторов

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» выявлены нарушения при ввозе битума, леса, трансформаторов и светодиодных ламп. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, в выходные на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» выявили ряд нарушений по ввозу товаров из стран — членов ЕАЭС. Задержана автомашина, перевозившая 35 кубометров пиломатериала без справки о налоговой регистрации для ввоза товара.

«Налоговики также выявили факт ввоза 27 тонн битума, 9,4 тысячи светодиодных ламп и четырех трансформаторов. Установлено, что у импортеров на руках имелась справка о налоговой регистрации для ввоза товаров, действие которой просрочено. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП», — подчеркнули в ГНС.
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