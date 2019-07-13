В Бишкеке Honda Fit врезалась в Lexus, а затем наехала на газон. Жертв нет

В Бишкеке на улице А.Токомбаева (Южная магистраль) произошло ДТП с участием автомашин Honda Fit и Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что авария произошла сегодня примерно в 00.20.

«Автомобиль Lexus ехал в западном направлении. Когда водитель перестраивался в другой ряд, в него врезалась Honda Fit. От удара легковушка слетела с трассы и наехала на газон», — добавили в ГУОБДД.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Пострадавших нет.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения Правил дорожного движения.