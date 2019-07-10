В Кыргызстан пытались ввезти модульный дом без документов

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» в Чуйской области выявлен факт ввоза модульного дома без сопроводительных документов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, задержана автомашина, перевозившая из России модульный дом общей площадью приблизительно 80 квадратных метров с необходимой мебелью. У перевозчика отсутствовали все разрешительные документы на ввоз товара: справка налогового органа о налоговой регистрации, сопроводительная накладная. На руках имелась только транспортная накладная CMR.

«В перечне товаров и рекомендуемых минимальных норм по ввозу товаров, в отношении которых не требуется обязательного оформления сопроводительной накладной при перемещении физическими лицами в рамках торговли с государствами — членами ЕАЭС для личного пользования, каркасный дом не значится. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — говорится в сообщении.