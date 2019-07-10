23:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Кыргызстан пытались ввезти модульный дом без документов

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» в Чуйской области выявлен факт ввоза модульного дома без сопроводительных документов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, задержана автомашина, перевозившая из России модульный дом общей площадью приблизительно 80 квадратных метров с необходимой мебелью. У перевозчика отсутствовали все разрешительные документы на ввоз товара: справка налогового органа о налоговой регистрации, сопроводительная накладная. На руках имелась только транспортная накладная CMR.

«В перечне товаров и рекомендуемых минимальных норм по ввозу товаров, в отношении которых не требуется обязательного оформления сопроводительной накладной при перемещении физическими лицами в рамках торговли с государствами — членами ЕАЭС для личного пользования, каркасный дом не значится. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
На границе выявлен незаконный ввоз леса, продукции Herbalife и женской одежды
Пограничники задержали контрабанду корейской косметики на 2 миллиона сомов
В Чуйской области выявлен ввоз пиломатериалов без документов
На пункте пропуска «Ак-Тилек» выявили нарушения при ввозе товаров
В Чуйской области задержали машину с незаконно ввезенными коврами
Борьба с контрабандой. Когда правительство не видит очевидного
Задержаны подельники осужденного экс-депутата Дамира Асылбек уулу
Депутаты перенесли рассмотрение вопроса о контрабанде на октябрь
За два дня на границе пресекли попытки контрабанды на 6 миллионов сомов
В Чуйской области выявили незаконный ввоз пиломатериалов
Популярные новости
В&nbsp;ДТП с&nbsp;участием маршрутки в&nbsp;Бишкеке пострадали 12&nbsp;человек В ДТП с участием маршрутки в Бишкеке пострадали 12 человек
Вывод $700&nbsp;миллионов. Финпол не&nbsp;подтверждает перевод денег в&nbsp;фонд Матраимовых Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых
Гибель девятиклассника в&nbsp;Бишкеке. Готовы результаты экспертизы Гибель девятиклассника в Бишкеке. Готовы результаты экспертизы
На&nbsp;Иссык-Куле столкнулись BMW Х7&nbsp;и&nbsp;Lexus: в&nbsp;аварии погибли два человека На Иссык-Куле столкнулись BMW Х7 и Lexus: в аварии погибли два человека
Бизнес
Card to&nbsp;Card от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: переводы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Интерактивное ТВ&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане стало еще удобнее Интерактивное ТВ в Кыргызстане стало еще удобнее
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в&nbsp;строительстве Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве