В Ошской области двое мужчин пытались незаконно сбыть карабин и боеприпасы

В Алайском районе Ошской области в ходе спецоперации милиция задержала двоих мужчин за попытку незаконного сбыта оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее милиционеры получили информацию о том, что житель Ошской области намеревается сбыть незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие и ищет потенциальных покупателей.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, следственная служба МВД проводит досудебное расследование по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. В ходе спецоперации на территории Алайского района Ошской области задержаны 68-летний Ш.У. и 48-летний М.Д. При досмотре в салоне автомобиля марки «Хонда-Одиссей» обнаружен и изъят карабин КО калибра 7,62 с боеприпасами. Судебно-баллистическая экспертиза вынесла заключение, что изъятое оружие является боевым и годно к стрельбе», — сообщили в МВД.