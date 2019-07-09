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Происшествия

В Бишкеке в результате тройного ДТП пострадали два человека

В Бишкеке в результате столкновения Mazda Demio, Toyota Rav4 и Dyser Chrysler пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

Уточняется, что ДТП произошло 8 июля примерно в 23.50.

«Водитель М.И., управляя автомашиной Mazda Demio, двигался по проспекту Чуй в восточном направлении и столкнулся с автомобилем Toyota Rav4 под управлением 24-летнего Ж.О., который двигался в том же направлении. После столкновения Toyota Rav4 столкнулся с машиной Dyser Chrysler, которая стояла на обочине дороги. В результате ДТП водитель Toyota Rav4 и его 24-летний пассажир М.У. обратились в больницу. Автомашины водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу по ДТП ГУВД Бишкека», — отметили в УОБДД.
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