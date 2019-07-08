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Пропавшего в Баткене мужчину задержали пограничники Таджикистана за контрабанду

Пропавшего в Баткенском районе 27-летнего мужчину на территории Таджикистана задержали спецслужбы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что мужчину задержали за попытку вывезти из РТ в Кыргызстан сигареты без документов и акцизных марок на сумму около $30 тысяч.

«Известно, что мужчину задержали на территории Таджикистана соответствующие спецслужбы. По предварительным данным, он пытался вывезти сигареты на крупную сумму. Сейчас мужчина находится в РТ, проводятся следственные мероприятия», — сообщили редакции.

В УВД Баткенской области 24.kg подтвердили эту информацию. По данным милиции, Газыбека Козубекова задержали военнослужащие Погранслужбы Таджикистана.

Отметим, что Погранслужба Таджикистана относится к Госкомитету национальной безопасности. 

Напомним, в Баткенской области пропал 27-летний Газыбек Козубеков. Сообщение о пропавшем без вести жителе села Достук Баткенского района в милицию поступило 5 июля.
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