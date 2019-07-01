Суицид в Алае. Повесившегося контрактника нашли у родственников

Военнослужащий контрактной службы совершил суицид у родственников. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе.

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В ведомстве подтвердили, что милиция Оша проводила досудебное производство в отношении ефрейтора Б. уулу Г. — его подозревали в краже телефона в мае 2019 года.

«Погибший был найден сегодня в селе Гульча у своих родственников. Сейчас по данному факту сотрудники органов внутренних дел Алайского района и Военной прокуратуры Ошского гарнизона проводят проверку», — прокомментировали в Генштабе.

Напомним, военнослужащего войсковой части в селе Гульча обвинили в том, что, находясь в отпуске, он приехал в Ош, снял квартиру, привел туда девушку и украл у нее телефон. Последняя написала заявление в милицию. По факту возбудили уголовное дело. Сегодня утром военнослужащего нашли повешенным.