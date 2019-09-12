Из окна поликлиники в Жайылском районе выбросился пациент

Из окна четвертого этажа поликлиники в Жайылском районе выбросился пациент. Он погиб. Подробности инцидента 24.kg сообщила координатор здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

По ее словам, пациент В.Г., 1954 года рождения, пришел в центр семейной медицины в 8.15 с назначением от невропатолога. «Медсестра вышла подготовить капельницу, никаких препаратов он еще не получил. В кабинете никого не было. Есть камера видеонаблюдения, все зафиксировано, правоохранительные органы видео уже просмотрели. Наверное, мужчина готовился к суициду, он, не раздумывая, сразу пошел к окну и выбросился. Возможно, у него была тяжелая депрессия», — предположила Бактыгуль Мамытова.

Мужчина проживал в Кара-Балте один, сын в России. Он инвалид II группы, гражданин РФ, но жил здесь. В 2016-м у него были острое нарушение мозгового кровообращения, постинфарктный кардиосклероз.