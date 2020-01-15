10:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

В изоляторе временного содержания Джалал-Абада повесился бывший милиционер

В ИВС города Джалал-Абада найден мертвым заключенный. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВД.

Уточняется, что труп обнаружили 14 января в одной из камер изолятора.

«Экспертиза показала, что на теле 42-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти. В момент обнаружения трупа на его шее была веревка. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Погибший ранее служил в милиции, его уволили по отрицательным мотивам. В отношении К.Д. было возбуждено уголовное дело по статьям: «Подделка документов», «Незаконное хранение оружия», «Разбой» и «Незаконное хранение, распространение наркотических средств». Судом первой инстанции К.Д. осудили на семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящий момент дело рассматривает Джалал-Абадский областной суд», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140505/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о суициде в ИВС Канта передали в суд. Руководство ОВД не наказано
В Бишкеке мужчина упал с 12-го этажа жилого дома и разбился насмерть
В Кой-Таше повесился офицер войсковой части
Состояние девушки, упавшей с 11-го этажа, крайне тяжелое
Спасатели сняли с крыши 9-этажного дома в Токмаке мужчину. Хотел спрыгнуть
Смерть Егора Паньшина. Предварительная версия — самоубийство
Из окна поликлиники в Жайылском районе выбросился пациент
В Жайылском районе врач-реаниматолог покончил с собой
В Бишкеке подозреваемый в изнасиловании девочки выпрыгнул из окна третьего этажа
Суицид в Алае. Повесившегося контрактника нашли у родственников
Популярные новости
Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет
В&nbsp;Москве мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж, после чего она сбежала В Москве мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж, после чего она сбежала
В&nbsp;Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену В Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Нават&raquo; В Бишкеке горит кафе «Нават»
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
10:17
Почти 2,5 килограмма гашиша обнаружили у жителя города Ош Почти 2,5 килограмма гашиша обнаружили у жителя города ...
10:00
Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане. Кто их создал
09:58
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
09:54
В изоляторе временного содержания Джалал-Абада повесился бывший милиционер
09:52
В Жогорку Кенеше появился новый депутат