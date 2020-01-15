В изоляторе временного содержания Джалал-Абада повесился бывший милиционер

В ИВС города Джалал-Абада найден мертвым заключенный. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВД.

Уточняется, что труп обнаружили 14 января в одной из камер изолятора.

«Экспертиза показала, что на теле 42-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти. В момент обнаружения трупа на его шее была веревка. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Погибший ранее служил в милиции, его уволили по отрицательным мотивам. В отношении К.Д. было возбуждено уголовное дело по статьям: «Подделка документов», «Незаконное хранение оружия», «Разбой» и «Незаконное хранение, распространение наркотических средств». Судом первой инстанции К.Д. осудили на семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящий момент дело рассматривает Джалал-Абадский областной суд», — сообщили в УВД.