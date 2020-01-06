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Сюжет: Милицейские ЧП

Дело о суициде в ИВС Канта передали в суд. Руководство ОВД не наказано

Дело о суициде подозреваемого в ИВС ОВД города Канта передано в суд. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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Уточняется, что руководство Иссык-Атинского ОВД, в том числе замначальника Азамат Имамов, никакого наказания не понесло.

«По предварительным данным, замначальника ОВД дежурил в ночь, когда мужчина покончил с собой. По уголовному делу проходят двое сержантов, они были постовыми в ИВС. Дело расследовало управление ГКНБ по Чуйской области», — сообщили редакции.

Напомним, в мае 2019-го в ИВС ОВД повесился задержанный. Мужчину подозревали в развратных действиях.
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