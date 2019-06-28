На пункте пропуска «Ак-Тилек» выявили нарушения при ввозе товаров

На временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек автодорожный», расположенного на кыргызско-казахском участке границы, выявили ряд нарушений. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, задержана автомашина, перевозившая 14 тысяч 336 облицовочных гладких кирпичей. У водителя отсутствовала справка о налоговой регистрации для ввоза товаров. Кроме того, задержаны две машины, которые завозили 54,1 тонны печного топлива (нефтепродукт) с отсутствием справки о налоговой регистрации для ввоза товаров и других сопроводительных документов. На руках имелась только справка о неимении налоговой задолженности.

«Выявлен факт ввоза 2 тысяч 272 упаковок консервов на 2 миллиона сомов. Установлено, что действие справки налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товаров просрочено. Материалы по каждому факту нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — заключили в ГНС.