В Джалал-Абаде депутата местного кенеша обвинили в избиении сельчанина

Депутата Кербенского городского кенеша подозревают в избиении. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 23 июня в территориальную больницу поступил житель Аксыйского района Тажимамат Алымкулов. Врачи сообщили об этом в милицию.

«Прибывшие на место сотрудники милиции взяли у потерпевшего заявление. Мужчина указал, что 22 июня его избил депутат Кербенского горкенеша. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Начато досудебное производство, назначена экспертиза», — проинформировали в УВД.