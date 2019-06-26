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Происшествия

В Джалал-Абаде депутата местного кенеша обвинили в избиении сельчанина

Депутата Кербенского городского кенеша подозревают в избиении. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 23 июня в территориальную больницу поступил житель Аксыйского района Тажимамат Алымкулов. Врачи сообщили об этом в милицию.

«Прибывшие на место сотрудники милиции взяли у потерпевшего заявление. Мужчина указал, что 22 июня его избил депутат Кербенского горкенеша. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Начато досудебное производство, назначена экспертиза», — проинформировали в УВД.
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