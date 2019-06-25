В Сокулуке депутата местного кенеша избили на почве ревности

В Сокулукском районе Чуйской области избили депутата местного кенеша. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Депутата побили несколько местных жителей. После полученных травм пострадавший госпитализирован.

В ГУВД Чуйской области подтвердили факт и сообщили, что по подозрению в избиении депутата задержан 38-летний М.З.

«В ходе допроса он пояснил, что примерно четыре месяца назад обнаружил связь своей жены с потерпевшим, после чего развелся. На почве семейных проблем между мужчинами 24 июня произошла словесная перепалка, во время которой задержанный избил депутата. Мужчина водворен в ИВС, назначены судебно-медицинские экспертизы», — проинформировали в ГУВД.