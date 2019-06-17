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В «Кыргыз темир жолу» выявлены нарушения тендерного законодательства

Выявлены факты нарушения тендерного законодательства отдельными должностными лицами ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Министерства транспорта и дорог. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По материалам Антикоррупционной службы ГКНБ уже начато досудебное производство по статье 234 «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов и тендеров» УК КР.

Досудебное производство ведется по конкурсу на закупку 150 универсальных железнодорожных полувагонов на 432 миллиона сомов.

Установлено, что процедуры госзакупок со стороны отдельных должностных лиц ГП «НК «КТЖ» проводились с нарушениями действующего законодательства Кыргызстана, без обеспечения принципов экономичности и эффективности использования бюджетных средств. Тендерной комиссией победителем тендера была признана убыточная посредническая компания, которая предложила полувагоны по $41 тысяче.

При этом отклонены заявки других участников и коммерческие предложения претендентов на поставку заказа, которые предложили доставить полувагоны со стоимостью в пределах $35 тысяч.

«Со стороны тендерной комиссии не были учтены требования технической спецификации, в частности, вместо требуемых полувагонов модели «12-132» с объемом кузова 88 кубометров закуплены полувагоны модели «12-9796» с объемом кузова 78 кубометров», — говорится в сообщении.

В результате заключения должностными лицами «Кыргыз темир жолу» государственному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 69 миллионов сомов.

Отмечается также, что на приобретение полувагонов компания потратила кредит Российско-Кыргызского фонда развития.
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