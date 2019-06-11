В Грозном драка с участием школьников и полицейских закончилась стрельбой

В Грозном в школе № 54 произошла драка со стрельбой, в которой участвовали школьники и сотрудники полиции. Об этом сообщила meduza.

По данным источников, полицейский высказал претензии одному из девятиклассников, которые пришли сдавать экзамен. За школьника вступились его друзья, одного из них полицейский ударил по лицу. Началась драка, к которой присоединились и другие сотрудники полиции. На видеозаписи слышны выстрелы.

По одной из версий, драка началась после того, как у одного из школьников, пришедших сдавать экзамен, обнаружили шпаргалку и его вывели из здания.

Директор школы № 54 Мадина Берсанова рассказала, что изначально конфликт возник между школьниками, а полиция вмешалась позднее. Она утверждает, что школьники не получили травмы.

Следственный комитет по Чечне начал проверку сообщений о драке в школе. По его данным, во время драки стреляли из автоматического оружия.