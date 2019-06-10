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Кыргызстанца, находившегося в межгосударственном розыске, задержали в России

Сотрудники УФСБ и уголовного розыска Ульяновской области России задержали уроженца Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, задержанный в Засвияжском районе Ульяновска 34-летний мужчина пересек границу России и встал на миграционный учет, используя поддельные документы.

В Кыргызстане мужчину объявили в межгосударственный розыск по подозрению в хулиганстве и склонении к самоубийству.

В настоящее время готовится экстрадиция задержанного в Кыргызстан.
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