АЗС взорвалась в казахстанском Шымкенте

В казахстанском городе Шымкенте загорелась, а потом взорвалась автозаправочная станция. Об этом сообщило Тengrinews.kz.
По данным агентства, пожар начался в 11.03 на газохранилище в микрорайоне «Тассай». В 11.20 пожарные прибыли на место.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Также на территории АЗС взорвались две автоцистерны емкостью 7 кубометров и две по 50 кубометров.
По официальной информации, есть один пострадавший — Ерлан Анар, 1999 года рождения, сотрудник объекта. Пожар локализован в 12.21. Задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава.