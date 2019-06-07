АЗС взорвалась в казахстанском Шымкенте

В казахстанском городе Шымкенте загорелась, а потом взорвалась автозаправочная станция. Об этом сообщило Тengrinews.kz.

По данным агентства, пожар начался в 11.03 на газохранилище в микрорайоне «Тассай». В 11.20 пожарные прибыли на место.

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«Установлено, что на территории автогазозаправочной станции компании «МУРАЗ» есть две емкости для хранения газа по 200 кубометров каждая, пустые, горит одна емкость. Загорелись остатки газовой смеси, вторая на защите (охлаждается)», — заявили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Шымкента.

Также на территории АЗС взорвались две автоцистерны емкостью 7 кубометров и две по 50 кубометров.

По официальной информации, есть один пострадавший — Ерлан Анар, 1999 года рождения, сотрудник объекта. Пожар локализован в 12.21. Задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава.