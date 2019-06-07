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Происшествия

АЗС взорвалась в казахстанском Шымкенте

В казахстанском городе Шымкенте загорелась, а потом взорвалась автозаправочная станция. Об этом сообщило Тengrinews.kz.

По данным агентства, пожар начался в 11.03 на газохранилище в микрорайоне «Тассай». В 11.20 пожарные прибыли на место.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

«Установлено, что на территории автогазозаправочной станции компании «МУРАЗ» есть две емкости для хранения газа по 200 кубометров каждая, пустые, горит одна емкость. Загорелись остатки газовой смеси, вторая на защите (охлаждается)», — заявили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Шымкента.

Также на территории АЗС взорвались две автоцистерны емкостью 7 кубометров и две по 50 кубометров.

По официальной информации, есть один пострадавший — Ерлан Анар, 1999 года рождения, сотрудник объекта. Пожар локализован в 12.21. Задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава.

 
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