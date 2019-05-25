В Ошской области выпускники на внедорожнике попали в аварию, все в больнице

В Ошской области выпускники на внедорожнике попали в аварию, с различными травмами они доставлены в больницу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, ДТП произошло накануне, 24 мая, в Ноокатском районе. Водитель — парень 2002 года рождения — не справился с управлением и въехал в сарай в Ноокате. В салоне находилось еще три девушки. С ушибами и переломами их госпитализировали. Машину, по сообщениям СМИ, выпускник взял у отца без разрешения.





«Пострадавшие до сих находятся в больнице. Врачи говорят, что на полное обследование уйдет три дня. Назначены экспертизы. Автомобиль поставлен на штрафстоянку, ДТП зарегистрировано в ЕРПП», — сообщили в пресс-службе.

В УВД отметили, что решение наказывать ли виновника аварии и его отца — владельца автомобиля — будет принято после того, как с детей возьмут объянительные.