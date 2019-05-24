В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта «Бобби» Джо Лонга. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на NBC News.

Джо Лонг признал вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году.

Осужденному сделали смертельную инъекцию.

Джо Лонга приговорили к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании не менее 40 женщин.

Полиция задержала Джо Лонга после того, как в 1984 году одна из его жертв, 17-летняя Лиза Маквей, смогла убедить насильника отпустить ее.