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В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

Фото © AP Photo. Серийный убийца Роберт «Бобби» Джо Лонг

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта «Бобби» Джо Лонга. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на NBC News.

Джо Лонг признал вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году.

Осужденному сделали смертельную инъекцию.

Джо Лонга приговорили к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании не менее 40 женщин.

Полиция задержала Джо Лонга после того, как в 1984 году одна из его жертв, 17-летняя Лиза Маквей, смогла убедить насильника отпустить ее.
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