11:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке мужчина ранил другого после словесной перепалки на дороге

В Бишкеке мужчина ранил незнакомца после словесной перепалки на дороге. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

«ЧП произошло сегодня ночью. Подозреваемый и раненый не поделили дорогу, между ними произошла перепалка. После ссоры один ранил другого в грудь ножницами», — сообщили редакции.

В ГУВД столицы подтвердили информацию. По данным ведомства, по подозрению в хулиганстве задержан 29-летний А.А.

«Подозреваемый водворен в ИВС. Известно, что он ранил незнакомца из хулиганских побуждений острым предетом», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи мужчину ранили из травматического пистолета
В Джалал-Абаде ранили журналистку Санрабию Сатыбалдиеву
По факту ранения депутата в Лейлеке возбудили уголовное дело
В Бишкеке подросток ранил мужчину. Возбуждено уголовное дело
В Балыкчи после ссоры два парня ранили друг друга. Один из них задержан
Экс-начальника ГУВД Чуйской области ранила жена
В Джеты-Огузе парень заступился за друга и получил удар ножом
В Ноокате официантка зарезала коллегу
Ранение на границе кыргызстанца. ГПС КР проведет встречу с узбекскими коллегами
Раненного на кыргызско-узбекской границе пастуха выписали из больницы
Популярные новости
В&nbsp;Караколе восьмиклассница забеременела от&nbsp;родственника и&nbsp;родила мальчика В Караколе восьмиклассница забеременела от родственника и родила мальчика
Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура Сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. Его задержала Военная прокуратура
В&nbsp;Бишкеке задержали экс-председателя правления &laquo;Айыл Банка&raquo; Мурата Акимова В Бишкеке задержали экс-председателя правления «Айыл Банка» Мурата Акимова
В&nbsp;Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя В Бишкеке при получении взятки задержали завотделением Нацгоспиталя
Бизнес
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom