В Бишкеке мужчина ранил другого после словесной перепалки на дороге

В Бишкеке мужчина ранил незнакомца после словесной перепалки на дороге. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

«ЧП произошло сегодня ночью. Подозреваемый и раненый не поделили дорогу, между ними произошла перепалка. После ссоры один ранил другого в грудь ножницами», — сообщили редакции.

В ГУВД столицы подтвердили информацию. По данным ведомства, по подозрению в хулиганстве задержан 29-летний А.А.

«Подозреваемый водворен в ИВС. Известно, что он ранил незнакомца из хулиганских побуждений острым предетом», — сообщили в ГУВД.