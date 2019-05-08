В Бишкеке по делу об освобождении Азиза Батукаева задержали еще троих врачей

В Бишкеке по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева задержаны еще трое врачей. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Наццентра по предупреждению пыток Динара Саякова.
По ее словам, сотрудники ГСУ МВД задержали действующего главного врача центральной больницы ИК-47, бывшего начальника медицинского управления ГСИН и действующего врача Минздрава.
«Все трое водворены в ИВС. Сегодня им изберут меру пресечения», — сказала Динара Саякова.
Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.