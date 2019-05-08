В Бишкеке по делу об освобождении Азиза Батукаева задержали еще троих врачей

В Бишкеке по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева задержаны еще трое врачей. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Наццентра по предупреждению пыток Динара Саякова.

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По ее словам, сотрудники ГСУ МВД задержали действующего главного врача центральной больницы ИК-47, бывшего начальника медицинского управления ГСИН и действующего врача Минздрава.

«Все трое водворены в ИВС. Сегодня им изберут меру пресечения», — сказала Динара Саякова.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.