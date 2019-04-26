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Мужчина пытался незаконно ввезти в Кыргызстан лекарства на миллион сомов

В аэропорту Оша задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти в Кыргызстан противоэпилептическое лекарство REGAPEN. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Уточняется, что при проверке багажа А.Д.Б. в его дорожной сумке обнаружено 2 тысячи 200 кассет REGAPEN без упаковки.

«Общая стоимость препарата составила больше миллиона сомов. На момент задержания у А.Д.Б. отсутствовали какие-либо документы, разрешающие легальный ввоз медицинских препаратов на территорию ЕАЭС. Собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Экономическая контрабанда» и переданы в прокуратуру Ошской области», — сообщили в ГТС.

Отметим, что препарат REGAPEN является противоэпилептическим средством. Он применяется в качестве дополнительной терапии у взрослых.
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