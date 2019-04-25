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Происшествия

В Чуйской области задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося

В Чуйской области сотрудники УОБДД задержали водителя, насмерть сбившего пешехода в селе Ленинском. Об этом сообщила пресс-служба регионального УОБДД.

Автонаезд произошел 15 апреля на автодороге Бишкек — Кордай, водитель скрылся с места ДТП.

«71-летний житель села Ленинского от полученных травм скончался на месте. Во время проведения розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался житель села Васильевка. Автомобиль Honda Odyssey поставлен на штрафную стоянку», — проинформировали в УОБДД.
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