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Происшествия

В Ошской области задержаны контрабандные лекарства на 2,7 миллиона сомов

В Ошской области выявили факт контрабандного ввоза лекарственных средств на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в Гостаможенной службе.

По ее данным, в Оше задержали автомобиль «Мерседес-Бенц». В нем перевозили 300 коробок препарата «Антигриппин-ОРВИ нео». Всего в автомобиле обнаружили 151,2 тысячи таблеток, незаконно ввезенных из сопредельного государства.

«Общая стоимость препарата оценивается в 2 миллиона 721,6 тысячи сомов. На момент задержания водитель не смог предоставить товаросопроводительные документы. Собранные материалы передали в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности», — подчеркнули в ГТС.
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