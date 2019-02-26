11:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Более 70 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде

Фото Twitter/OPP_HSD. ДТП на трассе в Канаде

Авария с участием более 70 автомобилей произошла на востоке Канады, несколько человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал CTV News, передает Tengrinews.kz.

По данным телеканала, ДТП произошло около 10.00 по местному времени (21.00 по времени Бишкека) на юге провинции Онтарио.

Участниками аварии также стали несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причинами ДТП стали сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.
Ссылка:
просмотров: 627
Версия для печати
Материалы по теме
Британские ученые выяснили, на какое время суток приходится пик ДТП
В Бишкеке Lexus сбил двух женщин. Пострадавших госпитализировали
Австралиец ушел от полицейской погони, проскочив на машине перед поездом
Дело о ДТП с военнослужащим авиабазы ОДКБ «Кант» передали в суд
Погибший в Бишкеке водитель Lexus заявлял об угрозах со стороны замминистра ВД
В Бишкеке автомобиль сбил девушку. Ее госпитализировали
Неудачная попытка обгона завершилась боковым сальто автомобиля
Фуэте на гололеде, встреча со столбом и невозмутимость женщины-водителя
В Боомском ущелье перевернулся грузовик. Водитель чудом не пострадал
За ДТП с пьяным сотрудником милиции понесли наказание шесть человек
Популярные новости
Сразу 7&nbsp;судей стали фигурантами уголовного дела. Выносили решения в&nbsp;пользу ОПГ Сразу 7 судей стали фигурантами уголовного дела. Выносили решения в пользу ОПГ
В&nbsp;Оше мужчина до&nbsp;смерти избил свою жену за&nbsp;500 сомов В Оше мужчина до смерти избил свою жену за 500 сомов
Дело семи судей. Кто является фигурантом уголовного дела Дело семи судей. Кто является фигурантом уголовного дела
Даже не&nbsp;выехав из&nbsp;салона, автоледи успела повредить три машины Даже не выехав из салона, автоледи успела повредить три машины
Бизнес
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Сотовые телефоны в&nbsp;кредит за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисе MegaStore Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore
Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и&nbsp;стартаперов Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и стартаперов