Более 70 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде

Авария с участием более 70 автомобилей произошла на востоке Канады, несколько человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал CTV News, передает Tengrinews.kz.

По данным телеканала, ДТП произошло около 10.00 по местному времени (21.00 по времени Бишкека) на юге провинции Онтарио.

Участниками аварии также стали несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причинами ДТП стали сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.