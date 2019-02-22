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Происшествия

Байкер не смог удрать от полиции, но снял погоню на видео

Французский байкер почему-то решил, что ПДД не для него писаны, а полиция не сможет обуздать его. Видео погони и ее печального итога, записал сам нарушитель.

Мотоциклист долго пытался оторваться от преследовавших его полицейских, петлял по узким улицам и среди машин. Но стражи порядка оказались настойчивыми и не на миг не выпускали его из вида.

В итоге на одном из поворотов байк занесло, беглец скатился на асфальт, где его полицейские и зафиксировали наручниками.

В комментариях под видео не прозвучало ни единого слова сочувствия мотоциклисту.
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