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Происшествия

Британские ученые выяснили, на какое время суток приходится пик ДТП

Фото из интернета. Самые частые аварии — один автомобиль въезжает в зад другого

Британские страховщики проанализировали данные 18 тысяч ДТП, произошедших в октябре — ноябре в течение пяти лет, чтобы определить, какое время суток самое аварийно опасное. Об этом сообщило издание «За рулем».

Выяснилось, что 20 процентов несчастных случаев происходит между 16.00 и 18.00, при этом 14,46 процента из них в довольно краткий период — с 17.00 до 17.10, когда значительное число британских служащих покидают офисы. Второй опасный период — с 14.00 до 16.00 с пиком в 15.00–15.10.

Какие из аварий происходят чаще? В 34,25 процента случаев одно транспортное средство врезается в зад другого.

Еще 12,88 процента аварий происходили в то время, когда один автомобиль неловко подрезал другой. В 7,79 процента случаев машина въезжала в припаркованное транспортное средство, еще 6,7 процента ДТП происходили при смене полосы движения.

Эксперты отметили, что риск автомобильных аварий в ноябре увеличивается на 12 процентов по сравнению с октябрем, а с 17 до 20 часов ситуация усугубляется еще больше — аварийность в это время возрастает на 29 процентов.
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