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Происшествия

Австралиец ушел от полицейской погони, проскочив на машине перед поездом

Австралиец Глен Смит скрылся от преследовавших его полицейских, проскочив железнодорожный переезд буквально за 1,5-2 секунды до поезда. Об этом сообщил портал TUT.BY.

Мало того, что Глен Смит проехал перед самым локомотивом, так еще и эффектно протащил прицеп за своим внедорожником. Причем прицеп уже потерял колеса, елозил по асфальту, высекая снопы искр.

Полиция до сих пор ищет водителя-лихача не только по подозрению в краже, но еще и за опасное вождение. Пока сыщикам удалось найти отвалившиеся колеса и злосчастный прицеп.
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