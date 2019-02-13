02:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В США женщина нашла тигра в заброшенном доме, где хотела покурить марихуану

Фото © РИА Новости/Виталий Аньков. Тигр. Архивное фото

Женщина в американском Хьюстоне (Техас) зашла в заброшенный дом покурить запрещенную марихуану и нашла там живого тигра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на National Public Radio.

Несмотря на то что курение марихуаны в Техасе незаконно, женщина позвонила в правоохранительные органы.

Читайте по теме
Тигр хотел напугать ребенка. Такой реакции он не ожидал
По словам представителя полиции Киза Смита, женщина зашла в дом, казавшийся заброшенным, в гараже которого увидела тигра в клетке 1,5 на 2,5 метра.

Хотя тигр находился в маленькой клетке, он выглядел здоровым и вполне упитанным. Полиция начала расследование, чтобы установить владельца животного.

Сотрудники полиции усыпили тигра, погрузили клетку с ним в трейлер и отвезли в один из самых крупных приютов для животных в США Cleveland Amory Black Beauty Ranch. После транквилизатора тигр проснулся в хорошем состоянии.

Киз Смит сообщил, что у женщины, обнаружившей тигра, не возникнет неприятностей из-за этой истории.
Ссылка:
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Трюк гибкой девушки поразил пассажиров аэропорта Филадельфии
Бразильский сенатор едва не сорвала заседание парламента откровенным нарядом
Видео с дайвером из Чехии, который плывет подо льдом озера, восхитило интернет
Китайские военные поздравили с Новым годом, показав героиню Cвинку Пеппу
Замки без принцесс: заброшенный город в Турции
Парижский аэропорт частично эвакуировали из-за модельных туфель журналистки
В аэропорту Алматы в багаж пытались сдать человека
Три львицы устроили разборки с крокодилом в национальном парке Кении
На Иссык-Куле мужчина в котельной хранил 17 килограммов марихуаны. Его осудили
Американским школьникам разрешили марихуану
Популярные новости
Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в&nbsp;ДТП в&nbsp;Бишкеке Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в ДТП в Бишкеке
Страшная месть. В&nbsp;Караколе задержали подозреваемых в&nbsp;убийстве школьника Страшная месть. В Караколе задержали подозреваемых в убийстве школьника
В&nbsp;Бишкеке сотрудник паспортного стола выдал поддельный документ террористу В Бишкеке сотрудник паспортного стола выдал поддельный документ террористу
В&nbsp;Бишкеке грузовой поезд сбил девочку В Бишкеке грузовой поезд сбил девочку
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»