В США женщина нашла тигра в заброшенном доме, где хотела покурить марихуану

Женщина в американском Хьюстоне (Техас) зашла в заброшенный дом покурить запрещенную марихуану и нашла там живого тигра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на National Public Radio.

Несмотря на то что курение марихуаны в Техасе незаконно, женщина позвонила в правоохранительные органы.

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2,5 метра

По словам представителя полиции Киза Смита, женщина зашла в дом, казавшийся заброшенным, в гараже которого увидела тигра в клетке 1,5 на

Хотя тигр находился в маленькой клетке, он выглядел здоровым и вполне упитанным. Полиция начала расследование, чтобы установить владельца животного.

Сотрудники полиции усыпили тигра, погрузили клетку с ним в трейлер и отвезли в один из самых крупных приютов для животных в США Cleveland Amory Black Beauty Ranch. После транквилизатора тигр проснулся в хорошем состоянии.

Киз Смит сообщил, что у женщины, обнаружившей тигра, не возникнет неприятностей из-за этой истории.