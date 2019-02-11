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Происшествия

Неудачная попытка обгона завершилась боковым сальто автомобиля

На скоростном шоссе в США неудачная попытка обгона завершилась необычным ДТП. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Черный седан неосторожно сблизился с красным внедорожником, пытаясь втиснуться между ним и белым спорткаром и совершить обгон. Но задел передним правым колесом заднее левое колесо внедорожника.

Остальное сделали высокая скорость машин и гравитация. По красивой траектории седан взмыл носом вверх, а затем сделал оборот на 180 градусов прямо перед спорткаром и приземлился на крышу на обочине.

Снявшему на видеорегистратор водителю фокус напомнил кульбит Марио из незабвенной игрушки 1990-х, поэтому он не удержался от титров Game Over.
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