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Происшествия

Члена «Кырк чоро» избили и ограбили. Его соратники заявляют об угрозах

На члена общественного объединения «Кырк чоро» Нуралы уулу Бактыбека напали. Информацию 24.kg подтвердил руководитель ОО Замирбек Кочорбаев.

По его словам, накануне на автовокзале Токмака на Нуралы уулу Бактыбека напали трое неизвестных в масках. «Когда их увидел участковый, напавшие убежали. Милиционер не смог догнать их. Он привел Нуралы уулу Бактыбека в больницу. Сейчас член «Кырк чоро» в больнице Токмака», — сообщил Замирбек Кочорбаев.

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По словам председателя «Кырк чоро», членам их организации начали поступать разные угрозы.

«Оказывается, Нуралы уулу Бактыбеку до этого поступали звонки с угрозами не выходить из дома. В январе ко мне домой пришли трое незнакомых и заявили, что «Кырк чоро» должно остановить свою деятельность», — рассказал Замирбек Кочорбаев.

В ГУВД Чуйской области данный факт подтвердили и отметили, что проводят досудебное производство по статье «Грабеж» УК КР.

«Сотрудники милиции установили, что, применив физическую силу, у 56-летнего Нуралы уулу Бактыбека отобрали сотовый телефон и ключи от автомашины. В результате полученных телесных повреждений его госпитализировали», — сообщили в ГУВД.
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