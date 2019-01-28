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Происшествия

Дело апрельских героев. Выявлены дополнительные факты присвоения средств

При расследовании уголовного дела следствие выявило факты присвоения средств, поступивших в виде материальной и социальной помощи членам общественного объединения «Айкол Ала-Тоо». Об этом 24. kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

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По ее данным, в ГСБЭП в 2018 году с заявлением обратились члены общественного объединения «Айкол Ала-Тоо». Они обвиняли бывшего председателя правления общества и членов правления в незаконном присвоении денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам ОО «Айкол Ала-Тоо». На основании этого заявления по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Согласно собранным материалам уголовного дела, руководитель и заместитель главы ОО «Айкол Ала-Тоо», безвозмездно получив от ОсОО «Т.» материальную помощь в виде угля на сумму более 2 миллионов сомов, не распределили топливо должным образом между членами объединения. Уголь продали, незаконно присвоив средства. Кроме того, в ходе расследования выявлены аналогичные факты присвоения средств. Сейчас ведутся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела», — прокомментировали в ГСБЭП.

Напомним, на прошлой неделе бывшего председателя ОО «Айкол Ала-Тоо» Мээрбека Мискенбаева допрашивали в ГСБЭП по этому делу 11 часов.
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