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Общество

Согласно личному листку, Мээрбек Мискенбаев получил специальность «педагок»

В социальной сети Facebook появилось фото личного листка по учету кадров Мээрбека Мискенбаева, недавно назначенного советником руководителя компании ЗАО «Альфа Телеком» («Мегаком»), бывшего депутата СДПК, руководителя организации «Айкол Ала-Тоо», членами которой являются пострадавшие во время апрельских событий. 

Согласно  документу, в 1991 году Мискенбаев поступил в Бишкекское училище олимпийского резерва, а после его окончания в 1998 году он получил специальность «педагок по физкультуре». 

Ранее в СМИ сообщалось, что Мискенбаев окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Финансы», но по специальности не работал.
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