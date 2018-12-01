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Происшествия

В Баткенской области перевернулся бензовоз. Солярка вылилась в реку

Накануне в Баткенской области произошло ДТП, в результате которого перевернулся бензовоз. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, причиной аварии стало столкновение бензовоза с грузовиком. В результате оба опрокинулись. Дизельное топливо начало выливаться и попало в местную речку. На видео, которое прислали читатели, видно, что местные жители ведрами и бутылками пытаются собрать солярку.

В МЧС информацию о происшествии подтвердили. В ведомстве отметили, что накануне на место аварии выезжал пожарный расчет. Однако возгорания не было. Подробностей ДТП в МЧС не знают. 

УОБДД Баткена пока недоступно для комментариев.
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