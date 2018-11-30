ДТП с российским военным. Потерпевшим до сих пор не выплатили компенсацию

Семье погибшей в результате ДТП с военнослужащим авиабазы ОДКБ «Кант» до сих пор не выплатили компенсацию. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, срок следствия по уголовному делу вышел, но материалы так и не передали российским следователям.

«Они ждут, когда им передадут дело, но из-за сотрудников Генпрокуратуры процесс затягивается. Я намерен написать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц прокуратуры. Рядовое ДТП нельзя расследовать так долго», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, 27 августа в селе Лебединовка Чуйской области военнослужащий авиабазы «Кант» сбил на машине мать с ребенком. Женщина умерла по дороге в больницу, а трехлетний ребенок получил тяжелые травмы.