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Происшествия

В Москве у метро «Саларьево» рухнула тяжелая конструкция. Пострадали мигранты

В Москве у метро «Саларьево» рухнула тяжелая конструкция. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, на строителей упала огромная труба, которую они не смогли удержать. При обрушении пострадали двое. Еще один погиб на месте.

К месту происшествия сейчас отправились правоохранители и экстренные службы. Проверкой происшествия займется Следственный комитет.

По предварительным сведениям, пострадавшие рабочие трудились на строительстве нового торгового центра у станции метро «Саларьево». На них обрушились трубы с водоснабжением. Со слов строителей, это произошло в ходе пусконаладочных работ.

Из какой страны СНГ приехали трудовые мигранты, пока неизвестно.
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