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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев, застрявших в аэропорту Москвы, накормили

Диаспора кыргызов в Москве оказала помощь застрявшим мигрантам в аэропорту Жуковский. Об этом 24.kg сообщил представитель диаспоры Улан Кошматов.

По его словам, в аэропорту находились 150 кыргызстанцев.

«Некоторых вчера разместили в общежитие, часть осталась в аэропорту. Мы их накормили. Они сегодня ожидают рейс в Бишкек», — сказал Улан Кошматов.

По его данным, сегодня ожидается прибытие 70 кыргызстанцев из Санкт-Петербурга, которые не смогли улететь на родину. Они тоже попытаются через Москву вылететь в Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147444/
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