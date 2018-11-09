13:59
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Происшествия

В Сокулукском районе водитель насмерть сбил пешехода

В селе Романовка Сокулукского района Чуйской области накануне водитель насмерть сбил пешехода. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Главного управления организации безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Кыргызстана.

По ее данным, ДТП произошло вчера, примерно в 20.20, на улице Фрунзе. 53-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в восточном направлении, сбил пешехода. Мужчина 45-50 лет скончался на месте аварии от полученных травм.

«Все материалы по делу передали в Следственную службу Сокулукского района. Ведется расследование», — проинформировали в ГУОБДД.
Ссылка:
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Смертельные перекрестки Бишкека. Машины сносят стены домов, мэрия бездействует
ДТП с замглавы Кыргызаэронавигации. Обвиняемые ищут врача, оказавшего помощь
В Тонском районе в ДТП погиб мужчина
На объездной дороге близ Бишкека в ДТП погибла женщина
Кыргызстанец перевернулся на машине во Владивостоке
62 ребенка погибли в Кыргызстане в ДТП с начала 2018 года
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Смертельный перекресток собирает жертвы. На Орозбекова — Щербакова опять ДТП
ДТП с участием депутата. Милиция до сих пор не выяснила, был ли он пьян
ДТП с российским военным. Виновнику до сих пор не предъявили обвинение
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержали боевиков, которые готовили диверсионно-подрывные акции В Кыргызстане задержали боевиков, которые готовили диверсионно-подрывные акции
Задержанный за&nbsp;взятки чиновник ГРС&nbsp;&mdash; свидетель по&nbsp;делу Камилы Дуйшебаевой Задержанный за взятки чиновник ГРС — свидетель по делу Камилы Дуйшебаевой
Смертельный перекресток. На&nbsp;Орозбекова&nbsp;&mdash; Баялинова водитель въехал в&nbsp;гараж дома Смертельный перекресток. На Орозбекова — Баялинова водитель въехал в гараж дома
В&nbsp;Лейлекском районе стреляли в&nbsp;депутата местного кенеша В Лейлекском районе стреляли в депутата местного кенеша
Бизнес
MegaCom комментирует заявление мобильного оператора&nbsp;О! MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!
КТО и&nbsp;ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию &laquo;НУР Телеком&raquo; КТО и ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию «НУР Телеком»
Пользуйтесь MegaPay и&nbsp;выиграйте квартиру! Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!
ООО &laquo;НУР Телеком&raquo; готово подать в&nbsp;суд ООО «НУР Телеком» готово подать в суд