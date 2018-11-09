В Сокулукском районе водитель насмерть сбил пешехода

В селе Романовка Сокулукского района Чуйской области накануне водитель насмерть сбил пешехода. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Главного управления организации безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Кыргызстана.

По ее данным, ДТП произошло вчера, примерно в 20.20, на улице Фрунзе. 53-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в восточном направлении, сбил пешехода. Мужчина 45-50 лет скончался на месте аварии от полученных травм.

«Все материалы по делу передали в Следственную службу Сокулукского района. Ведется расследование», — проинформировали в ГУОБДД.