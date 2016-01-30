В Кыргызстане съемочная группа фильма «Кентавр» признана лучшей в 2015 году

Съемочная группа фильма «Кентавр» признана лучшей в 2015 году. Такое решение принято на состоявшейся коллегии Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Над новым фильмом «Кентавр» работает известный кыргызский режиссер Актан Арым Кубат. По его словам, все съемки на территории Кыргызстана уже завершены, осталось снять несколько сцен за пределами страны. Первичный монтаж пройдет в столице Сербии — Белграде, а монтажно-тонировочный период – в Берлине (Германия). Производство картины осуществляется пятью кинокомпаниями: НК «Кыргызфильм» имени Т.Океева и «Ой Арт» (Кыргызстан), A.S.A.P. Films (Франция), Pallas Film (Германия), Volya Films (Нидерланды).

В роли Кентавра – Актан Арым Кубат. В других - Болот Тентимышов, Зарема Асаналиева, Илим Калмуратов, Таалайкан Абазова, Нурали Турсункожоев, Максат Мамырканов.

Главный герой фильма - тихий, маленький и скромный, но все его зовут Кентавром. Он считает кыргызов потомками мифических животных и уверен, что небо наказало его всесильный народ за то, что тот нарушил заветы своего предназначения и стал злоупотреблять преимуществом перед другими. «Кентавр» уверен, стоит лишь найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении за деяния своих предков, как тут же явится Камбар-Ата и отменит свое проклятие. Тогда кыргызы вновь станут всесильными и благородными…

Фото Эркина Болджурова.