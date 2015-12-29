«На гребне волны»: борьба за экологию в обрамлении экстрима

Нынешнее поколение тех, кому за 30, при первом упоминании названия вспомнит фильм почти четвертьвековой давности и, конечно, главного героя той ленты – красавчика Киану Ривза (на тот момент он был всего лишь «самым желанным мужчиной» по версии канала MTV – прим. ИА «24.kg»). Его герой - агент ФБР Джонни Юта - искусно внедрялся в компанию серфингистов-грабителей и не менее захватывающе покорял морские волны в окружении брутальных нарушителей закона.

Пожалуй, только это - ну еще имя главного антигероя Бодхи да парочка сцен-отсылок - роднит сегодняшнюю ленту-ремейк с культовой картиной Кэтрин Бигелоу, уже тогда доказавшей, что может снимать фильмы не хуже бывшего мужа - Джеймса Кэмерона. «Оскар» за «Повелитель бури» в 2009 году лишь укрепил ее в этом статусе.

Нынешняя «На гребне волны» становится лишь бледным, если не блеклым подобием той картины, хотя в визуальном плане она в чем-то выигрышнее. Тем более преступники тут не только катаются на волнах, но и съезжают на сноуборде по крутым горным склонам, преодолевают тысячи километров благодаря возможностям бейсджампинга – и это, кстати, едва ли не самая зрелищная и захватывающая сцена в фильме. К тому же сам Джонни в прошлом занимался мотоспортом, а в систему пришел после личной драмы: погиб его друг, почти брат, и герой уверен, что виновен в этой трагедии. Однако сочувствия сей факт почему-то не вызывает – то ли из-за того что этот откровенно заезженный голливудский штамп встречается везде и повсюду, то ли потому что Люк Брейси далеко не Ривз и даже не Киану… А вот Эдгар Рамирес в роли злодея Бодхи куда привлекательнее и заманчивее Патрика Суэйзи. И, может, даже к лучшему, что эта роль так и не досталась уже приевшемуся Джерарду Батлеру.

Автор нынешней «На гребне волны» - сценарист Курт Уиммер (он же один из продюсеров ленты) - попытался наделить антигероев более благородной целью, нежели просто ограбление банков с целью заработать вольготную, без обязательств, жизнь в волнах экстрима. Группировка Бодхи стремится выполнить так называемую восьмерку Озаки - испытания восьми стихий, которые, казалось бы, невозможно выполнить простому человеку, но тем ярче главная идея японца-экстремала: природа поможет, только если слиться с нею и быть ей благодарным. Экстремалы-преступники объясняют в чем-то робин-гудовские выходки просто: мы должны вернуть долг матери-Земле, и, вообще, давать надо больше, чем берешь. Поэтому украденные алмазы они разбрасывают над трущобами в Индии, сотни пачек долларов разлетаются над мексиканской деревушкой, а слитки золота после подстроенного взрыва вновь оказываются закопанными под завалами горного карьера.

В общем-то, главная мысль фильма довольно проста, но из-за смешения жанров и пары провисов в сюжетной линии чувства после просмотра смешанные. Назвать боевиком язык не повернется. И для того же детектива не хватает пары-тройки хороших «крючков»- клиффхэнгеров. Например, так и осталась незавершенной линия олигарха, на чьи деньги устраивались тусовки экстремалов и их преступные выходки. Только ли пиар двигал им? Любовная линия Джонни и Самсары вообще ограничилась тремя или двумя сценами, одна из которых - на радость молодежной публике - все-таки 16+.

Жаль, что картину не успели презентовать к Всемирной конференции по климату в Париже: получилось бы актуально, тем более что список стран, где проходили съемки, впечатляет. Помимо привычных европейских Германии, Австрии, Италии, Швейцарии и Франции это еще и Мексика, США, Индия, Австралия, Венесуэла и даже Французская Полинезия.

«На гребне волны»

США, 2015 год, 113 минут

Режиссер: Эриксон Кор

В ролях: Люк Брейси, Эдгар Рамирес, Тереза Палмер, Делрой Линдо.

Жанр: боевик.