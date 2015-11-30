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Про кино

Анвар Сартаев: Премьеру фильма «28 панфиловцев» необходимо провести в Кыргызстане

«Премьеру фильма «28 панфиловцев» необходимо провести в Кыргызстане», - заявил ИА «24.kg» активист Анвар Сартаев.

По его словам, съемки картины начались в 2013-м и завершатся к концу текущего года. Авторы планируют организовать показ в начале 2016-го. «Панфиловская дивизия формировалась и на территории Кыргызстана. Самый первый памятник Панфилову установили в Бишкеке. Из 28 героев-панфиловцев шестеро призваны военными комиссариатами Киргизской ССР. В честь панфиловцев названы город Шопоков, село Ананьево, улицы, парки, школы, - сказал Анвар Сартаев. - Я обратился к руководству страны, предложив пригласить продюсера ленты Андрея Шальопу в КР. Мы, кыргызстанцы, должны первыми посмотреть этот фильм».

Как сообщается, добровольные взносы для съемок ленты составили 34 миллиона рублей, общий бюджет – 150 миллионов. «В феврале 2014 года по приглашению Института военного омбудсмена Андрей Шальопа приезжал в Кыргызстан, провел встречи с общественностью и СМИ, - напомнил Анвар Сартаев. - Мы написали вице-премьер-министру с просьбой поддержать создателей фильма. В итоге собрали для них около 82,5 тысячи сомов, которые выделили два госоргана, одна из столичных школ и одна из диаспор».
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/23810/
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