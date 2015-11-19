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Кыргызская лента «Сутак» получила Гран-при фестиваля военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж»

Кыргызская лента «Сутак» («Небесное кочевье») получила Гран-при международного кинофестиваля военно-патриотического фильма имени С.Ф.Бондарчука «Волоколамский рубеж» в России. Об этом сообщила сопродюсер картины Алтынай Койчуманова.

По ее данным, в данный момент «Сутак» представлен в конкурсе 37-го Международного кинофестиваля в Каире (Египет). Далее отечественная лента будет открывать 37-й «Фестиваль трех континентов» во Франции, основной фокус которого – лучшее кино стран Азии, Африки и Латинской Америки. Режиссер Мирлан Абдыкалыков представит свою картину на церемонии открытия фестиваля международной аудитории.

МКФ «Волоколамский рубеж» проводится уже в 12-й раз. Его основная цель - воспитание поколения в духе патриотизма, подразумевающего не только защиту родины с оружием в руках, но и преданность и служение своему отечеству, народу. Преданность родной земле является одной из основных тем в фильме Мирлана Абдыкалыкова «Cутак».

Картина повествует о семье кочевников. Главные герои - старик Табылды, его жена Карачач, их невестка Шайыр и семилетняя внучка Умсунай. После смерти мужа Шайыр решила остаться вместе с его родителями из-за глубокой привязанности и беззаветной любви к родной земле. Их жизнь течет в размеренном русле, пока в жизни Шайыр не появляется метеоролог Эрмек. Съемки проходили в ущелье Турген в Иссык-Кульской области.

Напомним, в начале октября 2015-го фильм «Сутак» заявлен от Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016».   
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/23131/
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